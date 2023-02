AALST CARNAVAL PRAKTISCH. Waar parkeren? Waar moet je zijn? En waar zijn de toiletten?

De carnavalstoet gaat door op zondag 19 februari en wordt gevormd aan de Nieuwbrugstraat en Denderstraat. Vanaf 13 uur gaat de carnavalsparade officieel van start aan het Statieplein. De laatste groep vertrekt daar rond 17.45 uur. Rond 14.45 uur komt de eerste kop van de stoet aan op de Grote Markt. Rond 20 uur passeert daar de laatste carnavalswagen.

De stoet rijdt door de volgende straten: Statieplein, Stationsstraat, Esplanadeplein, Dendermondse Steenweg, Zeshoek, Dirk Martensstraat, Koolstraat, Koningin Astridpark, Klein Parksken, Gentsestraat, Vlaanderenstraat, Keizersplein, Zonnestraat, Houtmarkt, Pontstraat , Kerkstraat, Grote Markt, Molenstraat.

Tijdens de carnavalsperiode zijn sommige parkeerpleinen in Aalst ingepalmd door de Winterfoor. Andere straten zijn dan weer tijdens de carnavalsdagen zelf moeilijk of niet bereikbaar. De stad raadt bezoekers dan ook aan om Aalst Carnaval te bezoeken met het openbaar vervoer.

In de straten die op het stoetparcours liggen en de uiteinden van de aanpalende straten is er geen verkeer toegelaten van 8 uur ’s ochtends tot middernacht. Je mag er ook niet parkeren. Moet je toch sneller weg? Dan plaats je je auto best buiten de feestzone om niet klem te zitten. In de hele feestzone is verkeer onmogelijk tussen 10 en 6 uur maandagochtend. Doorgang blijft enkel voor hulpdiensten mogelijk.

Feestzone

Deze straten vallen binnen de feestzone: Grote Markt, Molenstraat (Van Grote Markt tot Zwarte Zustersstraat), Kerkstraat, Priester Daensplein, Pontstraat (van Priester Daensplein tot Anna Snelstraat), Klapstraat, Louis D’Haeseleerstraat (gedeelte tussen de Windmolenstraat en de Lange Zoutstraat), Rozemarijnstraat, Lange Zoutstraat, Korte Zoutstraat, Hopmarkt, Korte Nieuwstraat, Boterstraat, Sint-Jorisstraat, Sluierstraat, Vredeplein, Statieplein, Nieuwstraat, Kattestraat, Alfred Kelderstraat, Stoofstraat, Oude Vismarkt, Onderwijsstraat, De Conickstraat, Sint Martensplein.

Parkeerpleinen

Tijdens de carnavalsdriedaagse zijn ook heel wat parkings in de stad niet of moeilijk bereikbaar. De parking onder de Hopmarkt is de drie dagen onbereikbaar vanaf zondagochtend tot en met woensdagochtend 9 uur. Ook de parkings aan de Postsite, Ridderstraat, Zonnestraat en de Burchtstraat zijn niet toegankelijk tijdens de stoet op zondag en maandag, van 8 tot 23.59 uur. Ook parking Keizershallen is niet beschikbaar, net als parking Esplanadeplein, Houtmarkt en de Kroonparking.

De pendelparking aan het station is op zondag en maandag tijdens Aalst Carnaval open tot 11 uur ’s ochtends. Toegang via de Tragel en tunnel onder de Denderstraat. Ook de parking van Colruyt (Brusselbaan) zal op zondag 19 februari worden opengesteld, tot 22 uur.

Openbaar vervoer

Kom je liever met de bus? Maak dan gebruik van de gratis shuttledienst op zondag. De shuttle vertrekt vanop de industrieterreinen Wijngaardveld of vanuit Erembodegem. Vervoersmaatschappij De Lijn biedt in samenwerking met de stad gratis pendel- en nachtbussen aan tijdens Aalst Carnaval. Via deze link krijg je meer info over welke lijnen zondag uitrijden.

Op zondag kan je genieten van 50 procent korting op een heen- en terugreis op de trein via het Weekend Ticket en worden er extra zitplaatsen voorzien op het bestaand treinaanbod van en naar Aalst.

Toiletten

De stad plaatste tal van plaszuilen en toiletwagens in het hele stadscentrum. De toiletwagens waar je gratis gebruik van kan maken vind je op de volgende locaties: Vaartstraat, Werfplein, Sint-Martinuskerk, Grote Markt, binnenkoer stadhuis, Vredeplein, Houtmarkt, Hopmarkt.

Een toiletwagen bestaat steeds uit minimum vier damestoiletten, drie urinoirs en een wasbak. Er wordt steeds bediening voorzien en het gebruik van de faciliteiten wordt gratis aangeboden aan de carnavalisten om wildplassen tegen te gaan.