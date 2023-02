Toch niet afbouwen in stapjes: 400.000 gezinnen verliezen hun sociaal tarief al volledig vanaf juli

De federale regering besliste begin februari niet alleen om het btw-tarief op energie definitief op 6 procent te brengen of om accijnzen in te voeren. De ploeg van Alexander De Croo schroefde ook het sociaal tarief terug waar momenteel zo’n 2 miljoen mensen van genieten. Voor de oorspronkelijke doelgroep van 600.000 gezinnen verandert er niets. Maar wie er sinds de coronacrisis, begin 2021, is bijgekomen, verliest straks het voordeel.

Stapsgewijs

Oorspronkelijk was de regering van plan om het voordeel voor hen stapsgewijs te laten uitdoven. Zo zou het sociaal tarief vanaf april terugvallen tot 75 procent. Vanaf juli zou er maar een kwart meer van overblijven, om dan vanaf oktober volledig te verdwijnen. Maar na overleg met experts en de energieleveranciers bleek dat systeem te ingewikkeld. De regering besliste daarom vrijdag om het sociaal tarief tot juli volledig te laten bestaan en vanaf dan volledig te schrappen.

Volgens het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is dat ietsje voordeliger voor de betrokkenen. De maatregel kost de overheid ook anderhalf miljoen meer dan oorspronkelijk gepland.

Goedkoopste energiecontract

Van der Straeten verplicht de energieleveranciers overigens om in juli - wanneer de 400.000 gezinnen weer overschakelen naar een gewoon energiecontract - de betrokkenen het goedkoopste energiecontract aan te bieden. Die verplichting wordt via een koninklijk besluit geregeld. Gezien de nu al flink gedaalde prijzen en de zomerperiode - wanneer die prijzen normaal gezien altijd lager liggen - zou het verschil tussen het sociaal tarief en de die prijzen van de goedkoopste contracten volgens schattingen van het kabinet maar zo’n 20 euro per maand bedragen.

De garantie dat het sociaal tarief voor iedereen weer wordt ingevoerd wanneer de energieprijzen weer de hoogte in schieten en een bepaalde drempel overschrijden - 100 euro per megawattuur voor gas en 250 euro voor elektriciteit - blijft wel bestaan.