“Papa! Papa!” Dochtertje (4) dat moeder en broertje verloor in tranen wanneer ze haar vader terugziet na aardbeving

Een emotioneel weerzien voor Ahmet Ayan en zijn vierjarige dochtertje Gade. De twee lagen samen bedolven onder het puin van wat ooit hun woning was nadat de aardbeving toesloeg in het zuiden van Turkije. Vier dagen lang sprak Gade haar vader moed toe tot ze gered konden worden, maar na hun redding sloeg het noodlot nog een keer toe: Gade en haar vader raakten gescheiden. Maar na een intensieve zoektocht konden vader en dochter eindelijk herenigd worden. “Ze hield me in leven,” zegt Ayan, “Ze is mijn heldin.” De moeder en zoon van het gezin overleefden de aardbeving niet.