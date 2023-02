Corona-uitbraak in woonzorgcentrum in Torhout

Het woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout, in West-Vlaanderen, kampt met een corona-uitbraak. Alle bewoners werden uit voorzorg getest en 33 van de 180 bewoners hebben positief getest.

Één persoon was kortademig en is naar het ziekenhuis gebracht, intussen is hij aan de beterhand, en ook de andere besmette inwoners zijn niet zwaar ziek. Het rusthuis voert opnieuw de mondmaskerplicht in.

“Mensen mogen bezoek krijgen”, benadrukt schepen van ouderenzorg Joost Cuvelier. “Maar voor de mensen die besmet zijn, willen we dat bezoek tot een minimum beperken. We zijn echter niet van plan om de mensen op te sluiten. We volgen de situatie op de voet op en duimen dat het aantal besmettingen snel afneemt.”

Ook de algemene coronacijfers stijgen, behalve de bezetting op intensieve zorgen.