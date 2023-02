2.000-tal Vlamingen maken krachtig statement tegen pesten: “Een stippellijn van 2 kilometer lang”

In de anders rustige Demervallei weerklonk zaterdagmiddag gefluit, getrommel en geroep. Op een andere dag zou men ervan opkijken, maar zaterdag was de laatste dag van de STIP IT-actie. Tijdens de actie gaf Vlaanderen een sterk signaal tegen pesten.

Aarschot sluit de actie mee af met de grootste stippellijn van Vlaanderen. Zo’n tweeduizend mensen kwamen opdagen. “Er loopt een stippellijn van de Demervallei tot Langdorp”, zegt papa Joris enthousiast. “Dat is zeker twee kilometer. Fantastisch toch?” De stad riep ook op om lawaai te maken, en daar hadden de inwoners gehoor naar. Kindjes bliezen naar hartenlust op fluitjes en de jeugdbeweging van Rillaar nam zelfs trommels mee.

Een sterk signaal tegen pesten in Aarschot — © scl

Verrassingsoptreden

Achteraf kon iedereen terecht in Park Schoonhoven voor een echte STIP IT-dag. Met springkastelen, een antipestspel en vormingen voor animatoren was er geen gebrek aan entertainment. Francisco Schuster en Lotte De Clerck van #LikeMe sprongen zelfs even het podium op voor een optreden. Verder was er een heus foodtruckfestival waar ouders terecht konden voor een hapje en drankje.