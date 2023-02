Astrid Coppens razend op Aviapartner nadat haar koffer verdwenen is tijdens staking: “Shame on you”

Door de staking van bagage-afhandelaar Aviapartner op Brussels Airport is ook Astrid Coppens zonder bagage op reis vertrokken. “Shame on you Aviapartner om altijd te staken, vooral tijdens vakanties”, laat ze weten op Instagram. “Jullie maken het reizen zo onaangenaam.”

Astrid Coppens, die samen met haar partner Bram op weg is naar Los Angeles, kreeg na een tussenlanding in het Zwitserse Zürich te horen dat haar koffer niet mee aan boord is. “Onze reis naar LA LA land is begonnen”, klonk het eerder op de dag nog vreugdevol. Ze was naar eigen zeggen “super excited om nog eens terug naar mijn tweede huis te gaan”.

Die vreugde sloeg al snel om in teleurstelling. “En dan kom je toe in Zürich en kom je te weten dat je bagage niet mee is en niet gevonden kan worden. Daar gaat onze stressloze trip”, klinkt het op Instagram.

“Dankjewel Aviapartner, om ons op deze manier naar Los Angeles te laten vliegen. Deze kleine koffer is onze enige bagage, met dank aan jullie staking. We zullen er toch het beste van proberen te maken.” Ook in haar Instagram Story ventileert ze haar frustraties, onder de niet mis te verstane soundtrack ‘F*** you...’.

Het overleg tussen de vakbond en de directie van bagage-afhandelaar Aviapartner heeft intussen nog altijd niks opgeleverd, nadat er zaterdagochtend een spontane staking was uitgebroken op Brussels Airport. Ook de namiddagploeg van Aviapartner is niet aan het werk gegaan. Verschillende vluchten zijn moeten vertrekken zonder bagage, of met vertraging.

Brussels Airport raadt passagiers aan om via de website van de luchthaven te controleren met welke bagageafhandelaar hun luchtvaartmaatschappij werkt. Zo weten ze of hun vlucht al dan niet door Aviapartner wordt afgehandeld en krijgen ze gegevens van de maatschappijen die ze kunnen controleren voor hun bagage.

Voor aankomende passagiers met afhandelaar Aviapartner, met uitzondering van Tui, heeft het volgens de Brussels Airport-woordvoerster Nathalie Pierard geen zin om te wachten op de bagage. “Het is beter dat ze naar huis gaan en een claim indienen via hun luchtvaartmaatschappij”, onderstreept ze.