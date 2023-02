“Het is code rood voor de mensheid”: 100 klimaatbetogers bezetten urenlang kruispunten stadsring: 2 activisten opgepakt

“Deze weg loopt dood.” Met een groot spandoek met dit opschrift trokken een honderdtwintigtal activisten zaterdag de straat op in Gent. Dit uit protest tegen de subsidies voor de fossiele industrie. Vier uur lang blokkeerden ze verschillende kruispunten op de stadsring en de stationsbuurt.

“Jaarlijks gaat 13 miljard euro naar de vervuilende fossiele industrie”, zegt Katrien Van Craeyvelt van Extinction Rebellion. “Deze maken ook woekerwinsten. Dit geld kan beter naar andere sectoren gaan: kinderopvang, groene energie, betere schoolinfrastructuur of openbaar vervoer.”

Met hun actie willen de actievoerders ook de klimaatopwarming onder de aandacht brengen. “Een probleem dat iedere burger aangaat”, gaat Van Craeyvelt verder. “Daarom trekken we bewust de straten op en voeren we deze keer geen actie aan een bedrijf.”

© SD

In het Citadelpark naast het SMAK verzamelden de activisten zaterdagochtend om 10 uur. Daar begonnen een honderdtal mensen aan een ‘burgerlijke ongehoorzaameidsmars’ over de stadsring. Daarbij blokkeerden ze verschillende kruispunten, waardoor auto’s moesten wachten.

De betogers trokken van de Charles de Kerchovelaan tot aan de Martelaarslaan / Bernard Spaelaan, waar ze picknickten. Daarna maakten ze rechtsomkeer en via de Groot-Brittaniëlaan trok de mars naar het station. De betogers scandeerden liederen en zwaaiden met hun vlaggen.

© SD

Tegen het einde van de mars werden twee betogers opgepakt door de politie. Op het kruispunt van de Kortrijksesteenweg met de Fortlaan bleef het duo het kruispunt blokkeren. Met de actievoerders was een einduur van de actie afgesproken. De twee mannen bleven zitten en werden meegenomen.

Voor de rest verliep de actie zonder incidenten. De politie was met veel manschappen aanwezig, zowel in uniform als in burger. Er was een helikopter ter versterking en de Gentse politie kreeg een drone in bruikleen van een naburige zone, voor het eerst werd die gebruikt in Gent.