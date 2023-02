Door de spontane staking van bagageafhandelaar Aviapartner zijn zaterdag tot nu toe 89 vluchten geïmpacteerd. Dat is vernomen bij vakbond ACV-Transcom. Het is nog onduidelijk of de ochtendploeg zondagochtend het werk hervat, het overleg met de directie is nog aan de gang.

Rond 6.30 uur vanochtend brak op Brussels Airport een spontane staking uit bij Aviapartner, een van de twee bagageafhandelaars op de luchthaven. Daardoor liepen heel wat vluchten vertragingen op en vertrokken sommige vluchten zonder bagage. Het personeel wil met de actie vooral de hoge werkdruk aankaarten, maar ook een verkeersreglement dat als “te strikt en onwerkbaar” wordt ervaren. Er volgde overleg tussen de vakbonden en de directie, dat al ettelijke uren duurt.

De namiddagploeg besliste daarom ook om het werk niet aan te vatten. “Er zijn zowat 89 vluchten geïmpacteerd”, zegt Björn Vanden Eynde, vakbondsafgevaardigde van de christelijke vakbond ACV-Transcom. Volgens Nathalie Pierard, de woordvoerster van Brussels Airport, vertrekt quasi elke vlucht behandeld door Aviapartner met vertraging, al lijkt die al bij al mee te vallen. Bij de vluchten van Tui Fly bleef de impact relatief beperkt, aangezien de luchtvaartmaatschappij een licentie heeft om zelf bagage af te handelen.

LEES OOK. Astrid Coppens razend op Aviapartner nadat haar koffer verdwenen is tijdens staking: “Shame on you”

Het is intussen nog onduidelijk wanneer het personeel van Aviapartner het werk hervat. Zondag belooft - met de krokusvakantie in het vooruitzicht - een drukke dag te worden op de luchthaven met 60.000 passagiers. Het personeel van Aviapartner is momenteel nog in gesprek met de directie.

© BELGA

“Wegens de personeelskrapte is de planning sinds de heropstart van de sector na corona niet meer menselijk. Er mag niemand uitvallen, verlof of recuperatie nemen is bijna onmogelijk te nemen en iedere bagagist moet hyperflexibel zijn”, onderstreept Sandra Langelus, vakbondssecretaris bij BTB. De socialistische vakbond stuurde naar eigen zeggen twee weken geleden een brief naar de directie van Aviapartner met daarin de boodschap “dat er dringend een tandje moest worden bijgestoken” om mensen aan te werven.