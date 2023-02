Kevin De Bruyne baalt, Arsenal ziet het graag gebeuren: Manchester City lijdt puntenverlies na koude douche

© Gareth Evans/News Images/Sipa US

Manchester City is tegen een late gelijkmaker van promovendus Nottingham Forest aangelopen: 1-1. Arsenal, dat zaterdagmiddag wél won, neemt zo twee punten afstand in het klassement.

Bernardo Silva brak enkele minuten voor rust de ban voor de Citizens, met Kevin De Bruyne 88 minuten op het middenveld. Orel Mangala kwam in de 72e minuut van de bank bij de Trees en zag Chris Wood een punt uit de brand slepen. De Bruyne en co. tellen 52 punten en laten na om Arsenal opnieuw bij te benen aan kop van het klassement in de Engelse eerste klasse. Ze hebben met een wedstrijd meer op de teller een achterstand van twee punten op de Gunners.

Op hetzelfde tijdstip ging Crystal Palace net niet met de volle buit aan de haal op het veld van Brentford: 1-1. Eberechi Eze, die Albert Sambi Lokonga was komen aflossen, zorgde voor de bezoekende voorsprong, die op het nippertje in minuut 96 werd uitgewist door Vitaly Janelt. Palace palmt de twaalfde positie in met 26 eenheden.

Daarnaast hadden laagvliegers Everton en Southampton voldoende aan één doelpunt om een zege bij te schrijven. De Toffees, met Amadou Onana 74 minuten in de ploeg, stuurden Leeds huiswaarts met 1-0 dankzij clubicoon Seamus Coleman. Diens doelpunt had wel erg veel weg van het memorabele doelpunt van Braziliaan Maicon.

De Saints, met Roméo Lavia 87 minuten tussen de lijnen, vloerden enigszins verrassend Chelsea met 0-1 via James Ward-Prowse. Everton schuift op naar de zestiende stek met 21 stuks, terwijl Southampton 20e en laatste blijft met 18 punten.