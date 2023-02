VIDEO. Chelsea-verdediger krijgt trap vol in het aangezicht en wordt afgevoerd, maar is “stabiel en bij bewustzijn in ziekenhuis”

© Action Images via Reuters

César Azpilicueta is tijdens de thuismatch van Chelsea tegen Southampton het slachtoffer geworden van een trap in het aangezicht. De Spanjaard moest een tiental minuten behandeld worden op het veld en werd vervolgens met behulp van een brancard van het terrein gedragen. Chelsea ging ook zonder hem pijnlijk de boot in: 0-1. De miljoenenaankopen renderen vooralsnog niet. De balans van de voorbije weken kleurt dan ook donkerrood.