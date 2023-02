Identiteit vrijgegeven van Amerikaan die 2 miljard won met loterij, maar blij is hij daar niet mee

Edwin Castro laat weten dat hij uitzinnig gelukkig is nadat hij in november iets meer dan twee miljard dollar had gewonnen met de Amerikaanse loterij Powerball, al was hij liever anoniem gebleven. Uiteindelijk strijkt de man iets minder dan de helft van de jackpot op. Het is niet duidelijk wat hij met het geld van plan is.

Castro woonde deze week de bekendmaking van de lottowinnaar zelf niet bij. Hij wilde eigenlijk anoniem blijven, maar de regels in de Amerikaanse staat Californië stipuleren dat de namen van winnaars openbaar zijn. Andere persoonlijke details, zoals zijn woonplaats of leeftijd, worden niet bekendgemaakt, meldt directeur Alva Johnson van de loterij in Californië.

De winnaar van de recordjackpot kiest ervoor om in één keer uitbetaald te worden. Hierdoor heeft hij recht op bijna de helft van de lottopot, zo’n 997,6 miljoen dollar. Er kan ook gekozen worden voor de uitbetaling van de volledige jackpot, gespreid over dertig jaar tijd, maar volgens woordvoerder Carolyn Becker kiezen de meeste grote winnaars voor de eenmalige som.

De loterij meldt dat het winnende ticket werd verkocht in Joe’s Service Center in Altadena, een plaatsje ten noordoosten van het centrum van Los Angeles. Joseph Chahayed, de eigenaar van het tankstation en de supermarkt, ontving eerder al een cheque van 1 miljoen dollar. De 74-jarige man zei dat hij met zijn vrouw en twee kinderen vanuit Syrië naar de VS was gekomen en van plan was “dit geld te delen met mijn kinderen en kleinkinderen”.

De hoofdprijs was in november zo hoog omdat de jackpot al sinds de zomer niet meer was gevallen. Het gaat om de grootste jackpot die ooit is gewonnen in de geschiedenis van Powerball. Daarvoor bedroeg de grootste lottowinst ooit in de VS 1,58 miljard dollar. Deze prijs werd in 2016 uitgekeerd door Powerball, maar toen moesten drie winnaars de hoofdprijs delen. De kans om de jackpot te winnen, is volgens de organisatie 1 op de 292,2 miljoen. Een lot kost 2 dollar.