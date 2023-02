Zes Bulgaren in verdenking gesteld na vondst overleden migranten in truck

Zes Bulgaren zijn in verdenking gesteld voor de dood van achttien migranten. De lichamen werden vrijdag teruggevonden in een truck in Bulgarije.

Het zou gaan om een smokkelnetwerk. Zeven mensen werden opgepakt, van wie er twee werden vrijgelaten. Eén verdachte is nog voortvluchtig. Ze riskeren een celstraf van 15 jaar.

De vrachtwagen werd vrijdagmiddag gevonden bij Lokorsko, een plaats iets ten noorden van de hoofdstad Sofia. De chauffeurs waren weg toen de politie arriveerde.

De zaak wordt beschouwd als een van de dodelijkste mensensmokkelincidenten in Bulgarije en doet denken aan vergelijkbare zaken elders in Europa. In 2019 werden 39 Vietnamese migranten dood aangetroffen in een koelwagen die kort daarvoor de oversteek van België naar Engeland had gemaakt.