Jonge, Belgische coaches blijven indruk maken: Will Still blijft ongeslagen met Reims, Vincent Kompany viert een nieuwe zege met Burnley

Will Still — © AFP

Jonge, Belgische coaches blijven indruk maken in het buitenland. Ook Nice heeft het Stade de Reims van Will Still (30) zaterdag op de 24e speeldag in de Franse Ligue 1 geen nederlaag kunnen aansmeren. Vincent Kompany (36) blijft met Burnley ongenaakbaar in het Championship, de Engelse tweede klasse.

De brilscore bleef op het bord in Nice. In de 55e minuut kregen de troepen van Still een uitgelezen mogelijkheid op de 0-1, maar Folarin Balogin, topschutter met 15 doelpunten, kon een strafschop niet verzilveren. Zowel Thibault De Smet als Thomas Foket speelden de hele match mee aan bezoekende zijde, terwijl Maxime Busi zo’n 20 minuten meepikte.

Sinds Still de fakkel overnam, verloor Reims nog niet in competitieverband. Het won zes keer en speelde acht keer gelijk. Het begeeft zich op de tiende plaats in de tussenstand van de Franse eerste klasse met 34 punten.

Ook Luton stopt ongenaakbaar Burnley niet af

Ook Luton Town heeft het ongenaakbare Burnley zaterdagnamiddag niet kunnen afstoppen op de 33e speeldag in het Championship, de Engelse tweede klasse. De Clarets moesten zwoegen, maar trokken in het slot de overwinning over de streep: 0-1.

Ashley Barnes ontpopte zich tot de gevierde man in het elftal van Vincent Kompany met een omgezette penalty. Ameen Al Dakhil bleef op de bank, Manuel Benson ontbrak nog steeds met een blessure.

Burnley is de fiere leider in de rangschikking van de op één na hoogste Engelse voetbalafdeling met 72 punten, ondertussen elf stuks meer dan nummer twee Sheffield United.

Op hetzelfde ogenblik vierde Rangers ruim bij Livingston met 0-3 tijdens de 26e speelronde in het Schotse Premiership. Nicolas Raskin maakte 88 minuten lang deel uit van het winnende middenveld. Rangers telt 64 punten in het klassement van de Schotse eerste klasse en vat daarmee post op de tweede plaats, op ruime afstand van rivaal Celtic (73).