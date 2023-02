Zuhal Demir hekelt ‘Sabotage Sammy’ Mahdi na impasse over stikstofkwestie: “Erg teleurgesteld”

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is naar eigen zeggen erg teleurgesteld omdat de discussie over stikstof maar niet opgelost raakt. CD&V houdt zich volgens haar niet aan de afspraken.

“Ik weet niet welke ‘drie bomen en speciale vleermuis’ Sabotage Sammy denkt te redden, maar gans Vlaanderen naar de afgrond duwen met een vergunningsstop lukt hem alvast prima”, schrijft Zuhal Demir op Twitter. Dat doet ze een dag nadat nieuw overleg binnen de Vlaamse regering geen akkoord heeft opgeleverd.

Zuhal Demir laat in een interview met VTM NIEUWS weten dat ze vooral teleurgesteld is. “Dit is bijzonder ernstig. Ik wil dan ook zeer graag een akkoord, ik doe aan politiek om oplossingen uit te werken.” Ze benadrukt dat “twee van de drie partijen beseffen dat dit anders een groot probleem wordt”.

Volgens Demir komt CD&V steeds met nieuwe eisen terug op gemaakte afspraken. “Ik stel vast dat we vorig jaar een akkoord hadden, en dat een nieuwe voorzitter verwijst naar andere dingen. Naar vleermuizen en lege rekken in de winkel, maar dat is allemaal manifest onjuist”, klinkt het.

De crisis binnen de Vlaamse regering over het stikstofdossier is dus duidelijk nog niet van de baan. Het debat daarover zat zo vast, dat Vlaams-Minister president Jan Jambon vrijdag moest overleggen met de voorzitters van CD&V, N-VA en Open VLD. Maar ook dat leverde geen akkoord op. Door het dossier over de krokusvakantie te tillen wordt extra tijd gekocht.

Het stikstofdossier gaat over welke maatregelen nodig zijn om minder stikstof uit te stoten. Daarvoor wordt vooral naar de boeren gekeken, en dat ziet CD&V niet zitten.