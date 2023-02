Charles De Ketelaere komt erg dicht bij eerste doelpunt voor AC Milan, dat met kleinste verschil wint bij Monza

De Ketelaere moest net zoals Alexis Saelemaekers en Aster Vranckx toekijken vanop de bank. Divock Origi mocht wel vanaf het begin meedoen bij de landskampioen. Hij speelde een eerder onzichtbare partij, maar zag wel Junior Messias de score openen rond het halfuur.

In de tweede helft mochten beide heren gaan rusten en kwamen De Ketelaere en Saelemaekers erop. De Bruggeling kreeg in de laatste vijf minuten een uitgelezen mogelijkheid om af te maken wat Tonali niet lukte, maar het eerste doelpunt in Milanese loondienst kwam er ook na aangeven van Saelemaekers andermaal niet. Tot grote frustratie van De Ketelaere zelf. Uiteindelijk bleef het bij die 0-1.

Daardoor komt Milan op gelijke hoogte met stadsgenoot Inter, dat zaterdagavond nog speelt tegen Udinese.