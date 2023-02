Ook over asiel en migratie rommelt het binnen Vivaldi: De Moor krijgt kritiek uit meerdere hoeken, maar “pikt het niet”

Het federale kernkabinet is er vrijdag niet in geslaagd het eens te raken over plannen van staatssecretaris Nicole De Moor (CD&V) om de asielinstroom te beperken en meer opvangplaatsen over te houden. Over asiel en migratie liggen de Vivaldipartijen hopeloos overhoop. Ideologisch, en de heisa rond de ontruiming van het kraakpand in de Brusselse Paleizenstraat heeft de zaken er niet op verbeterd.