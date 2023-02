Ray Liotta krijgt postuum een ster op Hollywood Walk of Fame

Acteur Ray Liotta wordt binnenkort postuum geëerd met een ster op de beroemde Hollywood Walk of Fame. De Amerikaan overleed vorig jaar onverwacht op 67-jarige leeftijd tijdens de opnames van de film ‘Dangerous Waters’ in de Dominicaanse Republiek.

Ana Martinez van de Hollywood Walk of Fame roemt in een verklaring de veelzijdigheid van de acteur. “Zijn overlijden sloeg in als een bom in de entertainmentwereld. De personages die hij speelde zullen voor altijd de geschiedenisboeken van Hollywood ingaan”, zegt Martinez.

Liotta speelde mee in heel wat films, onder meer ‘Something Wild’ (1986), ‘Field of Dreams’ (1989) en ‘Hannibal’ (2001). Maar het bekendst is hij ongetwijfeld voor zijn rol in de Oscarwinnende maffiafilm ‘Goodfellas’, waar hij met onder meer Joe Pesci en Robert De Niro het verhaal vertelt van Henry Hill die zich opwerkt bij de maffia, om later informant voor de politie te worden.

De onthulling van de ster van Liotta vindt plaats op 24 februari in Los Angeles. Liotta’s dochter Karsen zal de ster namens haar vader onthullen. Acteur Taron Egerton, die met Liotta samen te zien was in de film ‘Black Bird’, zal een toespraak houden.