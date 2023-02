Schoot VS met peperdure raket een ballon van 12 dollar uit de lucht?

Volgens Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade is hun ballon sinds 11 februari vermist, na een laatste signaal uit Alaska. Net op die dag schoot een gevechtsvliegtuig van de Verenigde Staten niet ver daarvandaan een vliegend voorwerp neer.

Het ziet er steeds meer naar uit dat het gaat om de amateurballon van de Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade. “K9YO is vermist”, luidt het op de blog van de vereniging. Die laat weten dat het voorwerp voor het laatst een signaal heeft uitgestuurd op een hoogte van meer dan 11 kilometer, in de buurt van de kust van de Bristolbaai. De ballon kostte zo’n 12 dollar, schrijft The Guardian.

(Lees verder onder de afbeelding)

Op zaterdag 4 februari schoot een Amerikaans F-22-gevechtsvliegtuig voor de kust van South Carolina een Chinese ballon uit de lucht. De ballon vloog toen al wekenlang hoog boven Noord-Amerika. Volgens Washington werd het toestel gebruikt om Amerikaanse militaire infrastructuur te bespioneren. Peking blijft erbij dat het om wetenschappelijk onderzoek ging, en dat de ballon per ongeluk van koers afraakte.

In de dagen daarna schoot het leger nog eens drie vliegende objecten uit de lucht: eentje boven Alaska, een dag later nog een boven het aangrenzende Yukon-territorium in Canada en vervolgens boven Lake Huron, een meer in Michigan op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada.

LEES OOK. VS zet zoektocht stop naar brokstukken van mysterieuze vliegende voorwerpen

Zaterdag meldde het US Northern Command, het militaire commando van de VS voor de Noord-Amerikaanse regio, dat de zoektocht naar brokstukken werd stopgezet. Ook de Canadese politie heeft de zoektocht naar het object dat vorige week werd neergehaald boven Yukon stopgezet.

De zone waar het object hoogstwaarschijnlijk is neergestort werd de afgelopen week grondig doorzocht, maar er werden geen resten aangetroffen. Door recente sneeuwval is de kans klein dat het object nog wordt teruggevonden, zegt de Canadese federale politie in een persbericht, en daarom wordt de zoektocht gestaakt.