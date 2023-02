Oekraïense minister Dmitro Koeleba: “Vernietigende clustermunitie zal enkel tegen Russisch leger worden gebruikt”

Op de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München riep de Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba de internationale gemeenschap op om clustermunitie en fosformunitie aan zijn land te leveren. Het gebruik van de munitie in Oekraïne zou volgens Koeleba legaal zijn omdat het land zich nooit heeft aangesloten bij een internationaal verdrag dat het inzetten van dergelijke wapens verbiedt.

Maar het gebruik van zulke wapens is omstreden en wordt door heel wat landen verboden. Zo kunnen stukken fosfor bij contact met de menselijke huid doorbranden tot op het bot. Clusterbommen bevatten tientallen kleinere explosieven die willekeurige slachtoffers kunnen maken. Na het afvuren van de bommen verspreiden de mini-explosieven zich over een groot gebied en nestelen ze zich in de grond. Dit zorgt ervoor dat er jaren later nog altijd burgers gewond geraken of overlijden.

Toch verdedigt Koeleba zijn verzoek om de verboden wapens. Zo liet hij weten dat Oekraïne “het uitsluitend tegen het Russische leger zal gebruiken”.

Human Rights Watch meldde in mei vorig jaar dat Russische troepen clusterbommen tijdens de oorlog in Oekraïne meerdere keren hadden gebruikt, onder meer in de steden Tsjernihiv en Charkov. Oekraïne zou de door veel landen verboden munitie tijdens dit conflict zelf ook zeker één keer hebben ingezet, meldde de mensenrechtenorganisatie toen.