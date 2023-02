Jimmy Carter (98) uitbehandeld, wil resterende tijd thuis doorbrengen met familie

Voormalig president van de Verenigde Staten Jimmy Carter is na verschillende behandelingen in het ziekenhuis teruggekeerd naar huis. Daar wil de 98-jarige man de resterende tijd doorbrengen met zijn familie. Dat meldt het Carter Center, een stichting die hij zelf heeft opgericht.

In het persbericht van het Carter Center wordt niet verduidelijkt aan welke ziekte Carter lijdt, enkel dat zijn behandeling zaterdag is stopgezet op zijn eigen verzoek.

“Jimmy Carter geniet de volledige steun van zijn familie en het medische team. Zijn familie vraagt om de privacy te respecteren en is dankbaar voor de steun die ze nu krijgen.”

De Democratische politicus zat van 1977 gedurende één termijn in het Witte Huis, hij werd opgevolgd door de Republikein Ronald Reagan. Carter is de oudste nog levende voormalige president van de Verenigde Staten. In 2002 won hij de Nobelprijs voor de Vrede.