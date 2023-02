V-Med krijgt doorstart na overlijden dokter Luc Beaucourt met missie naar Turkije: “Op veel plekken hebben ze nog geen hulpverleners gezien”

Het medische materiaal staat klaar en vier artsen, vijf verpleegkundigen en drie technische krachten bereiden zich voor op een missie van veertien dagen in het door de aardbeving getroffen gebied in Turkije. Het is alleen nog wachten op de toelating van de Turkse ambassade en dan zijn ze weg.

“In november 2021 is dokter Luc Beaucourt overleden, de bezieler achter V-Med. Ik heb dertig jaar nauw met hem samengewerkt, zowel in AZ Klina in Brasschaat als bij de VAB en we waren nog langer vrienden. Ik ben destijds meegeweest met een missie naar Nepal en achteraf zei hij: hier komen we terug. Dat is altijd blijven hangen”, vertelt Jo Engelen, die tot 2013 directeur was van VAB. “Na zijn overlijden hebben we met nog een aantal collega’s plannen gemaakt om V-Med een doorstart te geven, want Luc Beaucourt had de vzw opgedoekt en de middelen die er nog waren aan andere goede doelen geschonken. Ondertussen hebben we van Vlaams minister-president Jan Jambon al een startbudget van 15.000 euro en zijn we nog bijkomende middelen aan het zoeken. Ook voor het medische materiaal krijgen we donaties. De artsen en verpleegkundigen die meegaan, werken in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en AZ Klina in Brasschaat.”

De bedoeling is om met busjes naar afgelegen dorpen te trekken om daar slachtoffers medische verzorging te kunnen geven. “Er zijn veel plekken waar ze nog geen hulp gezien hebben”, weet Jo Engelen. “Via de Turkse gemeenschappen in onder andere Lier en Beringen hebben we ook al heel wat contacten gelegd in Turkije. Behalve een algemene arts en een urgentiearts, hebben we ook een collega mee die chirurgie kan uitvoeren en een gynaecoloog. Samen met de verpleegkundigen en de technische ploeg, zullen we heel breed kunnen helpen waar nodig. Minister Zuhal Demir, die ook familie heeft in Turkije, zou eventueel ook mee willen gaan.”

Het nieuwe medische interventieteam is V-Med Luc Beaucourt gedoopt, als eerbetoon aan de overleden spoedarts die onder andere in Haïti, Myanmar, Filipijnen en Nepal al hulpacties opzette. Jo Engelen: “We willen in zijn traditie verder werken in gebieden waar hulp hard nodig is. Lokaal en kleinschalig, dat is ons doel. Op die manier kunnen we mensen helpen die ver weg van de tentenkampen, waar al hulporganisaties actief zijn, toch nood hebben aan wondverzorging en andere medische hulp.”