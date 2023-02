Het is niet alleen drie jaar geleden dat Aalst écht carnaval mocht vieren. Het is ook exact 100 jaar geleden dat de eerste echte carnavalsstoet uitging. Jan Louies – zelf al een halve eeuw carnavalist – schreef het carnavalsgeschiedenisboek Noig. Aalsters voor: neig, heftig, pikant. “Ooit deden we zó neig, dat we uit de stoet werden gezet.”