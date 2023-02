Politie Suriname houdt 119 mensen aan na onlusten, protestleider meldt zich

‘‘We hebben alles gefilmd, iedereen is in beeld gebracht, we sporen iedereen op”, aldus Kensen. “De schade is wel enorm. Wij zullen niet rusten voor we iedereen die heeft geplunderd hebben opgespoord en aangehouden.’‘

Bij de protestactie, waar duizenden mensen aan deelnamen, werd onder meer het parlement bestormd. Daar zou brand hebben gewoed en de lobby zou zijn vernield.

De betogers zijn boos over het beleid van president Chan Santokhi en de economische crisis waar Suriname mee kampt. Zo is de inflatie er ruim 54 procent en heeft het land een grote staatsschuld. “Chan, vertrek”, werd door demonstranten geroepen.

Protestleider meldt zich

De leider van het protest in Paramaribo, Stephano ‘Pakittow’ Biervliet, heeft zich zaterdagavond gemeld op het politiebureau in Paramaribo. Hij werd vergezeld door zijn advocaat, aldus de Surinaamse nieuwssite Waterkant die daarvan videobeelden heeft verspreid. Biervliet is aangehouden en zal worden verhoord.

Surinaamse media hadden bekendgemaakt dat de politie op zoek was naar Biervliet en dat hij spoorloos was. Zaterdag kwam de activist met een verklaring waarin hij benadrukte zich bij de politie te zullen melden als hij daartoe wordt opgeroepen. Ook gaf hij aan niet verantwoordelijk te zijn voor de onlusten vrijdag, toen onder meer het parlementsgebouw (Nationale Assemblee) in de Surinaamse hoofdstad werd bestormd. Die zouden door andere groepen zijn uitgevoerd waarmee hij geen contact had.