Schade cycloon Gabrielle in Nieuw-Zeeland loopt in miljarden

De Nieuw-Zeelandse regering verwacht dat de schade door cycloon Gabrielle op het Noordereiland in de miljarden loopt. Dat heeft minister Grant Robertson van Financiën zondag in een interview met lokale media gezegd. Het dodental is inmiddels opgelopen naar elf.

Volgens Robertson is het moeilijk de ware omvang van de schade in te schatten, maar hij verwacht dat die vergelijkbaar is met die van de aardbeving in Christchurch in 2011. Die bedroeg destijds ongeveer 13 miljard Nieuw-Zeelandse dollar, omgerekend zo’n 7,6 miljard euro. “Het is duidelijk dat de verwoesting van de infrastructuur, de huizen en bedrijven van de mensen zeer groot is”, aldus de minister.

De cycloon vernietigde boomgaarden, wijngaarden en landbouwgewassen in enkele van Nieuw-Zeelands meest productieve gebieden. Wegen zijn beschadigd en duizenden inwoners zitten zonder stroom, water of een dak boven hun hoofd.