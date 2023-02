Afrit Merksem van R1 vanuit noorden vanaf zondag tot zeker 2030 dicht

Hoewel de echte Oosterweelwerken in die buurt, zoals de afbraak van het viaduct van Merksem en het aanleggen van een verdiepte R1 onder het Albertkanaal, nog niet voor morgen zijn, moet de afrit Merksem nu al dicht om in eerste instantie de aanleg van nutsleidingen mogelijk te maken. Eerder werden ook de opritten van Merksem richting Nederland al afgesloten. De op- en afrit van en naar het zuiden (Brussel, Gent, Luik) blijven tijdens de werken wel beschikbaar.

Het verkeer dat normaal gezien gebruikmaakt van de afrit Merksem, kan voortaan best omrijden via het complex van Ekeren op de A12, een stuk noordelijker dus. De volgende afrit van de R1 is immers pas in Borgerhout. Langs de Noorderlaan kan je vanuit Ekeren vervolgens richting Merksem, de wijk Luchtbal of het noorden van het Antwerpse stadscentrum rijden.

Lantis wijst er echter op dat er heel wat alternatieven zijn voor die route, zoals je wagen achterlaten op de Park & Ride Luchtbal of Merksem om daar over te stappen op het openbaar vervoer of deelmobiliteit.