Vlaamse vrouwen met Onlyfans-pagina getuigen: “Plots stuurde een man me een adres. Hij was een vrouw gevolgd die op me leek”

Eerst was er Temptation Megan (en haar onbetaalde belastingen), dan kwam Ketnet-acteur Jelle Florizoone. En nu waagt ook Tanja Dexters zich eraan. Onlyfans lijkt de manier geworden om “stijlvol pikant” bij te verdienen. “Ik kan hier comfortabel van leven”, zegt een Vlaamse die actief is op het platform. Maar dat betekent niet dat het altijd rozengeur en maneschijn is. “Een man vroeg of ik lolly’s verkocht. Likstokken die ik in mezelf had gestoken. Sorry, maar dat doe ik niet.”