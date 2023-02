Explosies aan gebouwen in Fruithoflaan in Berchem en Krijgslaan in Wilrijk: mogelijk link met drugsmilieu

De Antwerpse politie kreeg zondagochtend omstreeks 6 uur melding van twee aanslagen. Daarbij zouden knallen gehoord zijn op de Fruithoflaan in Berchem en op de Krijgslaan in Wilrijk. De politie, het labo en ontmijningsdienst DOVO voeren ter plaatse onderzoek uit. De woning in Berchem en het beautysalon in Wilrijk liepen lichte schade op.

“We werden opgeschrikt door een enorme knal en zagen een vuurzee”, zegt een buurtbewoner van de Krijgslaan in Wilrijk. Vermoedelijk gaat het telkens niet om een zwaar kaliber zoals een granaat, maar veeleer iets klein zelfgefabriceerd.

Omdat de twee adressen op slechts een tiental minuten rijden van elkaar liggen, en de methode gelijkenissen vertoont, wordt niet uitgesloten dat het om dezelfde daders gaat. “Of de aanslagen een link hebben met elkaar en an sich kadert in het drugsmilieu zal moeten blijken uit verder onderzoek”, aldus politiewoordvoerder Willem Migom.

Krijgslaan in Wilrijk.

Fruithoflaan in Berchem.

Fruithoflaan in Berchem. — © BFM

