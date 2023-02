SOS ESSEVEE: Waarom ‘operatie behoud’ voor Zulte Waregem stilaan mission impossible dreigt te worden

Nog maar eens slikte Zulte Waregem in de slotfase van een partij een tegendoelpunt waardoor het team van Mbaye Leye ook in Seraing een cruciale overwinning te grabbel gooide. Achteraf zocht de coach van Essevee dan ook naar geen excuses: “Dit was een remake van onze thuismatch tegen Oostende. Als we volgend seizoen nog in eerste klasse willen spelen, moeten we dringend efficiënter worden. Offensief én defensief.”