Late winning goal in topper tegen AZ brengt Feyenoord steviger aan de leiding in Nederland

Feyenoord heeft in de topper met AZ geweldige zaken gedaan. De Rotterdammers versloegen de naaste achtervolger met 2-1 en verstevigden daarmee in een spannende maar weinig verheffende clash de koppositie in de Nederlandse Eredivisie. Feyenoord heeft de voorsprong op AZ nu vergroot tot 5 punten.

Marcus Pedersen was de gevierde held in De Kuip, die vlak voor tijd na de tweede Rotterdamse treffer bijkans ontplofte. Het schot van Pedersens ‘zwakke’ linkerbeen werd door Jesper Karlsson van richting veranderd. Het was overigens de derde Feyenoord-treffer van de avond. Het was immers Javairo Dilrosun die met een eigen goal AZ op voorsprong kopte. Vlak voor rust kopte Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh wel in het goede doel (1-1).

Feyenoord telt na 22 speeldagen vijf punten meer dan eerste achtervolger AZ. Maar Ajax (op zes punten) en PSV (op acht punten) spelen zondag nog.

