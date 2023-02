Antwerpse politie vat minderjarige bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde

In de Antwerpse wijk 2060 heeft de politie vrijdagavond een bestuurder gevat na een ongeval met vluchtmisdrijf in de Boerhaavestraat. De bestuurder bleek slechts 17 jaar oud, en had dus enkel een voorlopig rijbewijs. Het was de bestuurder van het andere betrokken voertuig die de hulp van de politie had ingeroepen en het vluchtende voertuig had aangewezen.