Marcelo is na minder dan een half jaar alweer weg bij Olympiacos

Bij Olympiacos, waar hij een contract voor een jaar had, kwam Marcelo slechts tien keer in actie en kon er geen basisplaats veroveren. “De tijd die hij bij ons heeft doorgebracht, was genoeg om voor eeuwig een band te smeden”, schrijft de club op Twitter. “Hij weet dat hij in Griekenland, in Piraeus, altijd vrienden zal hebben.”

De intussen 34-jarige Marcelo speelde liefst 545 wedstrijden voor Real Madrid. Hij maakte daarin 38 doelpunten en deelde 103 assists uit. De Braziliaan won met de Koninklijke 25 prijzen, een clubrecord. Op zijn erelijst staan onder meer zes keer La Liga, vijf keer de Champions League en twee keer de Copa del Rey.

Naar verluidt zou Marcelo, 58-voudig international, niet aan een afscheid denken.