Cafébaas Stefaan (50) dag na verjaardag dood teruggevonden aan trap, comedian Michael Van Peel in rouw: “Brombeer met hart van goud”

Amper een dag nadat hij zijn vijftigste verjaardag vierde, is Stefaan Willaert, uitbater van café De Vierweg langs de Ardooisesteenweg, plots overleden. Hij was een bekende naam in het Roeselaarse horecaleven en in supporterskringen van het ter zielen gegane KSV Roeselare. “Gisteren nog een berichtje voor uwe verjaardag. En dan, ne stoemmelingsen trap. Ik hoor u vloeken tot hier”, klinkt het verslagen.

Stefaan Willaert was een bekende naam in Roeselare. Hij is geboren en getogen in de Rodenbachstad en had zijn ouderlijke huis langs de Diksmuidsesteenweg, waar hij opgroeide. Indertijd opende hij in zijn studentenstad Antwerpen het West-Vlaamse studentencafé ‘t Kroegske, later Tempus op de Ossenmarkt. Die zaak baatte hij ruim twaalf jaar uit.

Hij keerde uiteindelijk terug naar Roeselare, waar hij onder andere café Amadeus en Het Bourgondisch Kruis uitbaatte. Daar leerde hij zijn partner Martine Deprez kennen en eind 2017 trok het koppel naar Tenerife. Twee jaar later keerden ze echter terug en openden eet- en praatkaffee Carpe Diem langs de Onze-Lieve-Vrouwestraat.

Tegenwoordig stond Stefaan alleen achter de toog van café De Vierweg in Roeselare. Hij nam er de fakkel over van Rika Himbrecht, die nog niet zo lang geleden was overleden. “Cafébaas zijn, dat zat immers in zijn bloed. Hij heeft nooit iets anders gedaan”, klinkt het bij enkele Roeselaarse gemeenteraadsleden. Dat bevestigt ook Diederiek Degryse, die Stefaan leerde kennen in zijn laatste jaren als student in Antwerpen.

Zaterdagnamiddag echter werd het levenloze lichaam van de geliefde café-uitbater aangetroffen in café De Vierweg, onderaan de trap. Wellicht was het een ongelukkige val die Stefaan het leven kostte. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsgeneesheer aan om de precieze doodsoorzaak te achterhalen.

“Joviale man”

Buren en vrienden reageren aangedaan op het tragische nieuws. Zo ook schepen Francis Debruyne, eigenaar van het pand langs de Ardooisesteenweg. “Ik groeide op met Stefaan langs de Diksmuidsesteenweg. Hij was een geboren en getogen Roeselarenaar. Ik ging zaterdagnamiddag langs in café De Vierweg, waar het lichaam van Stefaan was aangetroffen. Over zijn doodsoorzaak kan ik niets kwijt, het onderzoek loopt immers nog.”

Buren van het café reageren geschrokken op het nieuws. “Stefaan was een erg joviale man, die steeds vriendelijk zijn hand opstak in het passeren. We kenden elkaar niet erg goed, hij was hier nog maar recent achter de toog verschenen. Maar op zo’n jonge leeftijd sterven, dat wens je natuurlijk niemand toe.”

Antwerps studentenleven

Komiek Michael Van Peel

Vrienden en kennissen van Stefaan halen op sociale media herinneringen op. Zo ook de Antwerpse komiek Michael Van Peel, die een afscheidsbericht op Facebook plaatste. “Godverdomme Super (zijn bijnaam,red.)... keirel toch! Senior seniorum, monument van het Antwerpse Studentenleven, voorzanger van mijn en veler anderen hun Zwanezang. Maar ook los daarvan nen topkerel. Kroegbaas van de legendary Tempus, dat oord van vrolijk verderf, 20 vierkante meter soeverein West-Vlaams grondgebied in Antwerpen. Hoe vaak ben ik niet diep in de nacht met mijn allerlaatste 50 frank den Tempus binnen gewaggeld voor een laatste glas Bockor. Om uren later pas, bij ’t krieken van de dag verder naar mijn kot te kruipen. Nog steeds met die 50 frank op zak.” …

“Als het erop aankwam, was het dat waar het over ging: Ware Studentikoziteit. Echt Kameraadschap. Wederzijds Respect. Zo kende ik u toen en zo zal ik u blijven kennen, Super, vriend Stefaan: een brombeer met een hart van goud. Schijnbaar kwaad mopperend, dan een schalkse blik en dan dan die glimlach niet kunnen onderdrukken.” … “Gisteren nog een berichtje voor uwe verjaardag. En dan, ne stoemmelingsen trap. Ik hoor u vloeken tot hier. Ontelbare glazen worden op u geheven de komende tijd, maatje. Ik drink hier in Schoten nen Orval op u. Rodenbach drink ik principieel alleen nog in Roeselare. Slaapt nu maar. Mohow, hodverdomne toch. Merci moatje.”