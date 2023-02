Onderzoekers waarschuwen nadat ze grote hoeveelheid onzichtbare hondenpoepsporen aantreffen op New Yorkse trottoirs: “Doe altijd je schoenen uit als je binnengaat”

Onderzoekers van een New Yorkse hogeschool waarschuwen dat je door het dragen van schoenen binnenshuis tal van onzichtbare resten van hondendrollen mee binnenbrengt. Dat concluderen ze in een recente studie.

In New York City doe je best je schoenen uit voordat je een huis betreedt. Onderzoekers van Marymount College hebben onlangs een studie gepubliceerd in de Indoor and Built Environment journal waarin werd nagegaan hoeveel restanten van hondendrollen door schoenen worden meegedragen.

De onderzoekers gingen daarom op pad met steriele pipetten en andere toestellen om monsters te nemen van onder meer voetpaden. Op voetpaden die op het eerste gezicht niet bevuild waren, vonden de onderzoekers toch zo’n 31.000 fecale bacteriën per flesje van het regenwater op de trottoirs van de stad.

De dichtheid van zulke bacteriën nam af naarmate men in een gebouw binnenliep, maar was op een tapijt wel hoger dan op aangrenzende niet-tapijtvloeren. “In het algemeen wijst ons bewijsmateriaal op de alomtegenwoordigheid van FIB [fecale indicatorbacteriën] op trottoirs, een translocatietraject via schoenzolen en accumulatie op vloeroppervlakken binnenshuis, met name op tapijt”, aldus de studie.

“Je schoenen uitdoen is een no-brainer,” vertelde de co-auteur van de studie, Alessandra Leri, een chemie professor aan Marymount, aan Gothamist.

De grote aanwezigheid van hondendrollen is op zich niet verwonderlijk aangezien het aantal honden in New York City, en bij uitbreiding de rest van de wereld, significant steeg tijdens de coronapandemie. (sgg)