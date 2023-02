Ook in deze steden en gemeenten krijg je boete voor laadkabel van elektrische auto op het voetpad: “Ik verwacht burenruzies”

Antwerpen, Mechelen, Turnhout

Het gemeentebestuur van Kapellen heeft beslist dat je voortaan een boete kunt krijgen als er een oplaadkabel van een elektrische auto over het voetpad ligt. Ook in andere steden en gemeenten is dat al zo, al worden er meestal alleen maar boetes uitgeschreven als er klachten binnenkomen. De boete ligt in eerste instantie rond de 55 euro al kan dat oplopen voor hardnekkige overtreders.