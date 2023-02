Neymar in tranen afgevoerd met enkelblessure, Mbappé en Messi trekken knotsgekke match over de streep

Een paar dagen na de opdoffer in de Champions League tegen Bayern heeft PSG een spectaculaire en deugddoende thuiszege geboekt tegen Lille. De Parijzenaars bogen in de absolute slotfase nog een achterstand om in een 4-3-zege. Met dank aan Mbappé en Messi. Er was ook slecht nieuws voor PSG: Neymar werd in tranen afgevoerd.

Enkele dagen nadat Kylian Mbappé een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd zag tegen Bayern München in de Champions League, scoorde de Franse superster een geweldige goal tegen Lille. Mbappé dribbelde zich na 11 minuten in het Parc des Princes tussen twee bezoekers en schoof de bal vervolgens onder doelman Chevalier.

Even later verdubbelde Neymar de voorsprong van de Parijzenaars, maar de vreugde was van korte duur. Vlak na de rust kwam de Braziliaanse aanvaller slecht neer na een duel en sloeg hij zijn enkel om. Neymar werd in tranen afgevoerd. De terugmatch in de Champions League tegen Bayern is op 8 maart.

Tot overmaat van ramp ging Lille vervolgens op en over PSG. Eerste scoorde Jonathan David vanop de stip de gelijkmaker, even later maakte Jonathan Bamba er 2-3 van.

Lille leek op weg naar een stuntzege, maar in de absolute slotfase trok de tandem Mbappé-Messi alles nog recht. Mbappé scoorde in de 87e minuut de gelijkmaker. Lionel Messi toonde zijn koelbloedigheid door in de 94e minuut een vrije trap binnen te krullen: 4-3. Wat een match!

Het was het eerste puntengewin na drie voorgaande verliezen in wedstrijden met inzet. Olympique Marseille (Coupe de France, 2-1), het AS Monaco van Philippe Clement (Ligue 1, 3-1) en Bayern München (Champions League, 0-1) namen de afgelopen dagen reeds de maat van de Parijzenaars.PSG voert met 57 punten de ranglijst in de Franse hoogste voetbalafdeling aan, Rijsel volgt op de vijfde plaats met 41 eenheden.

