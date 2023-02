Robert Beijer zaterdag geland op Belgische bodem

Oud-rijkswachter Robert Beijer is terug in België. Dat meldt de RTBF en bevestigt zijn advocaat Pierre Chomé. Beijer wil nu zo snel mogelijk ondervraagd worden door het Belgische gerecht en ontkent elke mogelijke betrokkenheid bij de Bende van Nijvel.

Onderzoeksrechter Martine Michel, die met het onderzoek naar de Bende belast is, zal Beijer “de komende dagen” ondervragen. Daarvoor is nog geen datum vastgelegd.

Vorige maand werd Beijer aangehouden in Thailand. In de woning van Beijer werd door het Belgische gerecht gezocht naar elementen die hem aan de Bende van Nijvel kunnen linken. De Thaise autoriteiten arresteerden daarop Beijer omdat hij niet in orde geweest zou zijn met de wetten op legaal verblijf in het land.

Volgens advocaat Chomé werd Beijer twee weken vastgehouden door de Thaise immigratiediensten. Die blokkade werd onnodig gerekt door het federaal parket, aldus Chomé. Dat verhinderde aanvankelijk de afgifte van een voorlopig paspoort nodig om Beijer te laten terugkeren naar België, betreurt de advocaat.

