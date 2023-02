Politie leidt betoging fanatieke Club-fans af om confrontatie met Cercle-supporters te vermijden, actie tegen tegenstanders stadionplannen blijft uit

Een paar honderd leden van de North Fanatics 2013, een supportersgroep van Club Brugge, trok zondagmiddag in stoet naar het Jan Breydelstadion voor de derby tegen Cercle. De politie stond paraat met het waterkanon en verhinderde een confrontatie met Cercle-supporters op De Platse in Sint-Andries. Een geplande actie tegen tegenstanders van de stadionplannen bleef uit.

De supporters bliezen zondagmiddag verzamelen op ’t Zand en trokken samen richting De Platse in Sint-Andries. Ze hadden spandoeken bij, zongen liederen en staken wat Bengaals vuurwerk af. De optocht zorgde voor aanzienlijke verkeershinder in de Gistelse Steenweg, maar incidenten bleven uit.

Vanaf de Sint-Baafsfkerk werd de groep door de politie begeleid. “Onze mensen hebben de groep ter hoogte van het voormalige café ’t Putje afgeleid via de Robrecht van Vlaanderenstraat”, verduidelijkt woordvoerder Lien Depoorter van de Brugse politie. “Er werd wat vuurwerk afgestoken maar zonder veel erg. Uiteindelijk is alles zonder incidenten verlopen. Wij wilden vooral een confrontatie met Cercle-supporters op de Platse vermijden.” (Lees verder onder de foto)

© IF

De ordediensten lieten niets aan het toeval over en stonden paraat met het waterkanon om de groep supporters via een alternatieve route naar het Jan Breydelstadion te loodsen. Er zouden ook plannen geweest zijn om actie te voeren in de Lange Molenstraat, waar mensen wonen die bezwaar aantekenden tegen de bouw van een nieuw stadion. Maar van die plannen kwam voorlopig niets in huis.