Ines verliest trouwring van haar man, die 6 dagen na huwelijk overleed: “Plots merkte ik dat die ring niet meer rond mijn vinger zat”

Ines Geudens (43) uit Putte is er helemaal kapot van. Afgelopen vrijdagavond ging ze met haar dochter naar een voorstelling in Antwerpen maar op het traject tussen het centraal station en het Theaterplein speelde ze haar trouwring kwijt. En die had een grote emotionele waarde voor de Putse vrouw. “Mijn echtgenoot Steve is zes dagen na ons huwelijk overleden. De emotionele waarde van die ring is voor mij dan ook enorm groot”, zucht ze.

Ines en haar dochter gingen vrijdagavond naar de Arenbergschouwburg in Antwerpen om er een dansvoorstelling bij te wonen. “Toen ik in de schouwburg even naar het toilet ging en mijn handen waste, merkte ik dat mijn trouwring niet meer rond mijn vinger zat. Even dacht ik dat ik hem daar was kwijtgespeeld. Ik heb gezocht en zelfs in het vuilnisbakje van het toilet gekeken, maar ik vond hem nergens”, vertelt Ines aangeslagen. “Vlak voor we naar de Arenbergschouwburg gingen, ben ik met mijn dochter nog iets gaan eten in de Balls & Glory. Daar heeft de dochter een foto gemaakt en toen we de foto bestudeerden, bleek de ring toen al niet meer om mijn vinger te zitten. Ik moet hem dus verloren zijn tussen het centraal station en het Theaterplein.”

Toen Ines de trein had verlaten, stapte ze via de De Keyserlei richting Kipdorpvest en Hopland naar Balls & Glory. “Op dat traject ben ik hem kwijtgespeeld. Iemand die ik ken ging het afgelegde traject naar de Arenbergschouwburg opnieuw afstappen. In de hoop om de ring terug te vinden.”

Overleden

De ring had een grote emotionele waarde voor Ines. “Op 31 augustus verloor mijn man Steve zijn strijd tegen kanker. Maar zes dagen voor zijn dood zijn we toch nog in het huwelijksbootje gestapt. Iets wat we allebei heel belangrijk vonden om dat nog te doen. Helaas hadden we toen onze trouwringen nog niet. We hadden ze online besteld maar ze zijn pas na het overlijden van Steve toegekomen. Hij heeft de ring niet meer kunnen dragen, maar ik draag hem al sinds het moment hij is toegekomen. Een ring waarin onze namen gegraveerd staan. Ja, de waarde van die ring is voor mij enorm. Met die ring had ik altijd een stukje Steve bij mij.”

Eerste keer

Ines beseft dat de kans klein is dat de ring zal worden teruggevonden. “Ik ben er echt kapot van en hoop op een klein mirakel. Maar ik hou me vast aan dat kleine sprankeltje hoop. Het was vrijdag de eerste keer sinds het overlijden van Steve dat ik opnieuw buiten kwam. En dan gebeurt dit. Ik ben er echt niet goed van. Ondertussen heb ik de Antwerpse politie al op de hoogte gebracht en ook melding gedaan bij de NMBS.”

Wie de ring van Ines zou gevonden hebben kan de vrouw bereiken via Facebook of kan hem binnenbrengen bij de politie.