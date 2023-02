Duitse president moet interview onderbreken door naderende orang-oetan

Steinmeier was in het Semenggoh Wildlife Centre, op het eiland Borneo, aan een journalist een samenvatting van zijn reis in Zuidoost-Azië aan het geven toen het dier zijn richting uit kwam lopen. Het ging om orang-oetan Edwin, een van de statigste exemplaren in de kweekfaciliteit.

De president reageerde rustig op het vooral. “Het is mij nog nooit overkomen, maar het kan ook niet anders: het is de eerste keer dat ik deze soort ontmoet, hoewel hun genetisch materiaal erg op het onze zou lijken”, aldus Steinmeier. “Ze hebben me aangeraden geen confrontatie te zoeken met het dier.”

De 67-jarige president en zijn vrouw, Elke Büdenbender, hadden eerder de dieren wel gevoederd. Het presidentskoppel gaf hen onder meer bananen, papaja en ananas.