Bart Somers (Open VLD) reageert op stikstoftweet Zuhal Demir (N-VA): “Ze zou dat beter niet doen”

“Die tweet helpt op geen enkele manier, ik begrijp dat niet van Zuhal. Ze zou dat beter niet doen en zich daar ook wat in beheersen.” Dat zei Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open VLD) in De Zevende Dag op Eén, in een reactie op een tweet van collega-minister Demir zaterdag.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) reageerde zaterdag, een dag na de crisisvergadering over het stikstofdossier, op een kranteninterview met CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. “Ik weet niet welke ‘drie bomen en speciale vleermuis’ Sabotage Sammy denkt te redden, maar gans Vlaanderen naar de afgrond duwen met een vergunningsstop lukt hem alvast prima”, schreef de minister.

LEES OOK. Zuhal Demir hekelt ‘Sabotage Sammy’ Mahdi na impasse over stikstofkwestie: “Erg teleurgesteld”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

LEES OOK. Sammy Mahdi (CD&V): “Voor drie bomen met een speciale vleermuis gaan we toch geen sector wegduwen?”

Haar liberale collega-minister toonde zondag weinig begrip voor die uitspraak, al had hij ook wat te zeggen over Mahdi. “Omgekeerd, een partijvoorzitter die een karikatuur maakt van het dossier, een vleermuis redden...”, zei Somers.

De liberaal ziet nog steeds mogelijkheden om tot een akkoord te komen. Voor de landbouw wordt een impactscore van 0,025 procent gehanteerd. Tegen 2030 zou dat stijgen tot 0,8 procent. “Als CD&V die drempel op 1 procent wil brengen, moet dat binnen een algemeen akkoord mogelijk zijn”, zei Somers.

Ook Landbouwminister Jo Brouns van CD&V kwam zondag aan het woord. Hij bleef ijveren om de drempels niet in een decreet te verankeren. “Als je dat wettelijk verankert, kan Greenpeace altijd in beroep blijven gaan tegen bijvoorbeeld de uitbreiding van de haven op basis van één plantje”, zei hij. “Bepaalde planten kunnen zo weinig stikstof verdragen. Ga je daar bedrijven voor sluiten? Dan zeggen wij: neen.”

Van onwrikbare deadlines, zoals de week na de krokusvakantie, wil hij niet weten. “Snelheid is belangrijk, maar minstens even belangrijk is dat we het grondig doen.”

LEES OOK. Hij kon niet naar paleis, dus reed hij maar naar Antwerpen: hoe Jambon de controle verloor over stikstofdossier