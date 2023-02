Tsjetsjeense leider Kadirov wil eigen huurlingenleger oprichten

© via REUTERS

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov prijst de Russische huurlingengroep Wagner en wil na zijn carrière als staatsman een gelijkaardig privéleger oprichten. Op Telegram spreekt hij van “indrukwekkende successen” in Oekraïne.

Kadirov plaatste een foto op zijn Telegram-kanaal waarop hij te zien is naast Jevgeni Prigozjin, de eigenaar van de groep. De Wagner Groep bestaat onder meer uit veroordeelde Russische criminelen en strijdt aan de zijde van het Russische leger in Oekraïne, maar lijdt daar volgens waarnemers zware verliezen. Veel Wagner-huurlingen klagen ook over gebrekkige bevoorrading door het Kremlin.

Kadirov geldt als een trouwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. Zelf omschreef hij zich eerde als “een voetsoldaat van Poetin”.