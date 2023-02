Belgen aan het kanon in Nederland: talent Bakayoko scoort voor PSV, Boussaid (ex-Lierse) scoort pareltje van buiten de zestien voor Utrecht

Halfweg stond het 1-1 in de Galgenwaard, met beide doelpunten van Belgische makelij. Othman Boussaid, een 22-jarig jeugdproduct van Lierse, schonk de thuisploeg een bonus na het halfuur met zijn eerste doelpunt van het seizoen. En dat meteen met een pareltje van buiten de zestien.

Niet veel later werd die achterstand al weggepoetst werd door een ander Belgisch talent, Johan Bakayoko. De 19-jarige middenvelder bracht PSV weer op gelijke hoogte na een assist van Luuk de Jong.

In de tweede helft was het eerst De Jong die de Eindhovenaren voor het uur op voorsprong schoot. Na een assist was de aanvoerder van PSV nu ook goed voor een doelpunt. Maar een paar minuten later stond het alweer gelijk, toen Sander van de Streek namens Utrecht terugsloeg.

Othman Boussaid ruimde tien minuten voor tijd plaats, Bakayoko mocht 87 minuten op het veld blijven staan. Thorgan Hazard was er door een blessure niet bij. PSV kan een aantal weken niet rekenen op de Rode Duivel, die in de Europa League-wedstrijd tegen Sevilla geblesseerd uitviel.

PSV blijft door de puntendeling hangen op de vierde plaats in het klassement van de Eredivisie met 43 punten. Utrecht is zevende met 34 eenheden.

Ajax heeft geen kind aan Sparta

Nog in Nederland is Ajax niet diep hoeven te gaan tegen Sparta. Na afloop gaf het scorebord in de Johan Cruijff Arena 4-0 aan. Dusan Tadic zette de Amsterdammers op rozen, Kenneth Taylor verdubbelde de marge op aangeven van Tadic nog voor het halfuur.

Na ruim een uur was de Servische aanvoerder nog een tweede keer trefzeker: hij zette in de 64ste minuut een penalty om. Mohammed Kudus tekende voor de 4-0 en droeg zijn doelpunt op aan de overleden profvoetballer Atsu.

Ajax hijst zich dankzij de vlotte overwinning op de tweede plaats in de stand met 46 punten, op drie eenheden afstand van koploper Feyenoord.