Familie zwaar aangeslagen na brandstichting en boodschappen op gevel: “Daders moeten zich vergissen, wij hebben niets met drugs te maken”

De familie Kucin uit de Kalverenstraat in Mechelen wordt sinds eind vorige week geviseerd door criminelen. Donderdagnacht werd een auto voor hun woning in brand gestoken, wellicht met als doel de vlammen naar het huis te laten overslaan. Zaterdagnacht werd dan het woord ‘hoer’ op het rolluik gespoten. “Wij hebben niets met drugs te maken. De daders moeten zich van adres vergissen. Dat kan niet anders”, benadrukken de bewoners.

Donderdagnacht werd de Kalverenstraat opgeschrikt door een hevige autobrand. Een brand die aangestoken bleek. De geviseerde wagen behoorde evenwel toe aan een medewerkster van een ziekenfonds die helemaal niets met het drugsmilieu te maken heeft. Heel snel rees het vermoeden dat de brandstichters wilden dat het vuur oversloeg naar de woning van de familie Kucin.

Zaterdagnacht viseerden criminelen opnieuw hetzelfde huis. “Deze keer hebben ze met rode verf het woord ‘hoer’ aangebracht op het rolluik. En op de deur werd een roos gespoten. Een roos zoals op een schietschijf. Alsof ze duidelijk wilden maken dat ze ons huis willen beschieten”, vertellen Benjamin (58), zijn vrouw Güler (55) en zoon Michael (23).

“De schrik zit er goed in. We weten niet waarom wij plots geviseerd worden. Wij hebben niets met drugs te maken. We wonen hier al twintig jaar en zijn nog nooit met de politie in aanraking geweest. Het enige wat we kunnen denken is dat de criminelen zich van woning vergissen. Daarom ook dat we hier openlijk over willen getuigen in de krant.”

Dit spoten onbekenden zaterdagnacht op het rolluik. — © rr

Beschieten?

De feiten van de voorbije dagen hebben de bewoners flink de stuipen op het lijf gejaagd. “Ik en mijn vrouw slapen normaal gezien op het gelijkvloers, tegen de straatkant. Donderdagnacht werden we gewekt door een enorme knal. We dachten dat er zich een gasexplosie had voorgedaan. We hebben Michaël gewekt en zijn naar buiten gelopen. Achteraf bekeken hebben we heel veel geluk gehad dat het rolluik het vuur heeft tegengehouden. Moest het raam het begeven hebben, dan was onze woning afgebrand”, gaat Benjamin verder.

“Sinds het incident van donderdagnacht slapen we niet meer beneden. De angst is daarvoor te groot. En wat gaat het volgende zijn? Dat ze ons huis gaan beschieten en dat er slachtoffers vallen? Wij hopen van niet. Want wij zijn onschuldig. We hebben niets verkeerds gedaan. Ik ben bouwvakker en mijn zoon Michaël is architect. Van drugs weten wij niets af.”

Slecht slapen

De politiezone Rivierenland is een onderzoek gestart, maar voorlopig zijn er nog geen verdachten opgepakt. “Goed slapen zit er voorlopig niet in, vrees ik. De angst dat er opnieuw iets gaat gebeuren zit veel te diep. Bij het minste wat we horen of zien, gaan we onmiddellijk de politie alarmeren. Meer kunnen we niet doen. En ik hoop dat de daders dit artikel lezen. Zodat ze beseffen dat ze een verkeerde woning viseren.” (tdk, svh)