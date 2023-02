Fans Club Brugge en Cercle gaan op de vuist, vuurpijl afgeschoten in café: “Ik heb haarscherpe beelden van de daders”

Na de wedstrijd tussen Club Brugge en Cercle gingen supporters met van beide teams met elkaar in de clinch op ’t Zand. Bij een confrontatie in het café Bras werd zelfs een vuurpijl afgeschoten. Achttien aanwezigen werden meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor maar mochten beschikken. “Ik heb haarscherpe beelden van de daders”, zegt zaakvoerder Sander Duboccage. “De betrokkenen zullen hun straf niet ontlopen.”

Vóór de wedstrijd kwam het langs de Gistelse Steenweg al tot een confrontatie tussen de politie en de North Fanatics 2013, een harde supporterskern van Club Brugge. De politie was massaal aanwezig en bracht zelfs het waterkanon mee. Om een confrontatie met de Cercle-supporters op De Platse in Sint-Andries te vermijden, werd de groep ter hoogte van het voormalige café ’t Putje afgeleid richting Jan Breydelstadion. Tot rellen kwam het bijgevolg niet.

Maar na de wedstrijd gingen supporters van de beide clubs alsnog in de clinch op ’t Zand. De politie was massaal ter plekke en had de situatie snel onder controle. De ordediensten konden een gewelddadige confrontatie in het café Bras evenwel niet vermijden. Daar ging een twintigtal supporters met elkaar op de vuist. Een van de relschoppers schoot zelfs een vuurpijl af op de deur. “Ik heb uitstekende camera’s en die maakten haarscherpe beelden van de aanwezigen”, zegt zaakvoerder Sander Duboccage, die momenteel in het buitenland vertoeft. “Ik zal de beelden aan de politie overhandigen. De betrokkenen zullen hun straf niet ontlopen.”

Barkruk in brand

Volgens Sander valt de schade aan het café al bij al mee. “Enkele glazen, stoelen en barkrukken buiten beschouwing gelaten”, zegt hij. “Zo is een barkruk in brand gevlogen door de vuurpijl. Maar uiteraard hebben we na het incident de deuren moeten sluiten.” De politie nam achttien aanwezigen mee naar het politiekantoor voor identificatie en verhoor. “Ze mochten allen beschikken”, zegt woordvoerder Lien Depoorter van de Brugse politie. “

In de loop van de namiddag keerde de rust terug. Zo’n achttien aanwezigen moesten wel een verklaring afleggen. “Ze werden verder geïdentificeerd en mochten nadien weer beschikken”, zegt Lien Depoorter. “De rust keerde achteraf snel terug.” Het is momenteel ook niet duidelijk of er gewonden vielen bij het incident. De bal ligt nu in de kamp van het parket om al dan niet tot vervolging van betrokkenen over te gaan.