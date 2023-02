Familie van slachtoffers dodelijk ongeval in Lichtervelde blijft in tranen achter: “Waar hebben we dit aan verdiend?”

Het tragische voorval gebeurde zaterdagavond omstreeks 21.15 uur in de Koolskampstraat (N35) in het West-Vlaamse Lichtervelde. Een witte Maserati kwam uit de richting van Kortemark en reed richting de E403. Volgens het parket gebeurde dat met “duidelijk overdreven snelheid”. De 33-jarige Mateusz Tylke raakte een middengeleider en vloog tweehonderd meter verder in de gracht tegen een boom. Door de klap brak de auto in tweeën. De drie inzittenden werden meters ver in een weide gekatapulteerd en waren op slag dood. De twee collega’s zijn twee Poolse broers van 22 en 28 jaar, die als gastarbeiders aan de slag waren voor het bedrijf van Mateusz.

Diens echtgenote bezocht zaterdagavond in tranen de plaats van het ongeval. Het gezin van Mateusz woont sinds 2016 in België. Samen met zijn vrouw, Paulina, een HR-consulente, had hij een bedrijf in algemene bouwwerken. Met hun drie jonge kinderen woonden ze in Pittem. De vrouw omschrijft hem als een erg lieve man, die telkens klaarstond om anderen te helpen. Ze is zwaar aangeslagen . “Hij liet het leven samen met twee goede collega’s. Waar hebben we dit aan verdiend?” De familie kon op bijstand rekenen van slachtofferhulp van de politie. (mrr)