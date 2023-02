Vrouw doodgeschoten na ruzie op parking supermarkt

In de Amerikaanse staat South Carolina is een 26-jarige vrouw om het leven gekomen nadat ze in de rug werd geschoten na een woordenwisseling op de parking van een supermarkt.

Alexandria Cress Borys was haar boodschappen in de wagen aan het laden, toen ze het aan de stok kreeg met Christina Harrison. De aanleiding van de ruzie is niet bekend, maar volgens de politie kenden de vrouwen elkaar niet.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de 23-jarige Christina Harrison een vuurwapen bovenhaalt en vervolgens het slachtoffer neerschiet. De twee jonge kinderen van Alexandria Cress Borys zaten in de auto toen hun moeder werd neergekogeld. Bij aankomst van de hulpdiensten was de vrouw al overleden.

“Dit is een voorbeeld van een situatie waarbij de gemoederen hoog oplaaien en woede de overhand krijgt”, zegt Bobby Dale, de politiechef van Irmo. “Deze tragische gebeurtenis heeft een impact op de families van de betrokkenen, maar ook op getuigen. Zinloos is het enige woord dat ik kan bedenken om te beschrijven wat er is gebeurd.”