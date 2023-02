In de Parkschool in Mortsel komt er een verbod op het dragen van slimme horloges. Het leidt de leerlingen die er één hebben én de andere klasgenootjes af. Ook elders in Vlaanderen zijn smartwatches voor kinderen enorm populair aan het worden. “Preventief beleid is daarom nodig”, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere. “Zeker omdat hun concentratie – een steeds groter probleem in het onderwijs – afneemt.”