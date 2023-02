Anderlecht sleept gelijkspel uit de brand na gigablunder in Kortrijk-defensie en kruipt puntje dichter bij Europe play-offs

Anderlecht mag Tom Vandenberghe dankbaar zijn. De Kortrijkse doelman verslikte zich in een terugspeelbal van kapitein Kristof D’Haene nadat zijn ploeg een scheve situatie had recht gezet. Anderlecht was op voorsprong gekomen maar KV Kortrijk liep 2-1 uit via Kadri en Silva. Drie gouden punten in de degradatiestrijd tot Vandenberghe de mist inging. Anderlecht komt voorlopig op een gedeelde negende plaats terecht.

Het lijkt de nieuwe trend wel met al die nieuwe gezichten aan het roer bij de ‘topclubs’. Scott Parker doet het tot vervelens toe bij Club Brugge en nu bezondigt ook Brian Riemer er zich aan bij Anderlecht: na een nieuwe opdoffer de hele boel weer door mekaar gooien. Riemer gooide in Kortrijk zijn hele middenveld weer om en zette Ashimeru en Refaelov weer in de basis. Bernd Storck durfde dat in zijn Genkse periode ook wel eens doen maar als underdog voelt de Duitser zich beter in zijn sas. Met de kerels verloor hij thuis nog niet en na de zege op Sclessin tegen Standard verving hij alleen de geel geschorste Avenatti door Gueye.

Vloeken was het wel even toen Kristof D’Haene net voor de minuut stilte omwille van de afgelopen week overleden grensrechter de toss verloor en de Kerels meteen richting spionkop moesten spelen. Dat doen ze liever na de rust om dan aangezogen naar de harde kern, het verschil te maken.

Anderlecht startte denderend met meteen twee pogingen van Slimani en Vandenberghe redde met een voetreflex de poging van Raman. Daar zat meer in voor Anderlecht dat ook moest toelaten dat Kortrijk zich opnieuw in de match werkte. De thuisploeg dreigde een paar keer maar Selemani maakte niet altijd de juiste keuzes. En dat wordt nochtans van hem verwacht want als er iemand dit Veekaa in de Jupiler Pro League kan houden is het wel de man uit de Comoren. Zeker omdat je nooit weet waar je aan toe bent met ook Pape Gueye voorin. De vervanger van Avenatti kwam oog in oog met Verbruggen maar trapte veel te zwak op de bezoekende keeper.

© BELGA

Dreyer haalt uit

Na een adempauze ging het plots weer vlot op en neer. Dreyer bracht Slimani in stelling, Vandenberge leek geklopt maar de bal ging pal naast. En weer had Kortrijk een antwoord klaar. Messaoudi liet zich echter aftroeven door Debast en D’Haene – moet die binnen een paar maanden echt al stoppen op dit niveau? - lanceerde de voorzetten zoals in zijn betere dagen maar Gueye en Selemani konden alleen corners afdwingen.

Ondertussen verdiende Slimani sowieso geel voor een slag aan de jonge verdediger Wasinski maar Verboomen had daar blijbaar een andere mening over. De slotfase van de eerste helft had overigens nog meer animo in petto. Eerst in positieve zin voor Anderlecht. Een corner belandde tot bij Dreyer die verschroeiend hard uithaalde en Vandenberghe kon enkel vaststellen hoe de bal in zijn netten belandde. Anderlecht deed dus wat Kortrijk niet kon: Een kansje afmaken en op voorsprong komen.

Het was allesbehalve snakken van verveling naar de rust. Zo ontplofte het thuispubliek in de slotminuten van de eerste helft nog van woede toen Messaoudi een denkbeeldige penalty claimde en niet kreeg. En was het uit frustratie of onmacht maar Selemani knalde in de toegevoegde tijd nog eens veel te onbesuisd over.

© BELGA

Kadri en Silva forceren ommekeer

De tweede helft dan. De Kerels speelden dan wel niet meer richting spionkop, ze zetten wel meteen druk maar met de handen moest Verbruggen niet echt ingrijpen. Met de voeten wel en dat deed de Hollander echt prima. Knap hoe hij keer op keer een terugspeelbal rustig verwerkte en vol risico perfect weer inspeelde. Met een betere traptechniek alvast dan Benito Raman. Je mag gek doen en pinten drinken maar het dan ook doen op het veld.

Zoals Dreyer na een rush aflegde voor de spits moet je dergelijke kans altijd verzilveren maar Raman hielp die schaamteloos om zeep. Met zware gevolgen bovendien. Kortrijk schakelde razendsnel om, Messaoudi zette Debast in de wind, Verbruggen bracht nog redding maar Kadri volgde op het juiste moment en tegen zijn rebound was Verbruggen niet opgewassen: 1-1. Helaas voor de kerels viel Messaoudi dan geblesseerd uit maar ook met Regali als zijn vervanger bleef Kortrijk domineren en de wet dicteren. En hoe!

Zelfs Jan Vertonghen wist het even niet meer. Met het hoofd gaf hij een corner weg. Die werd kort genomen, Selemani draaide nu wel op volle toeren en Joao Silva trapte de voorzet koud in doel en zette de Veekaa op 2-1.

© BELGA

Vandenberghe in de fout

Zou Kortrijk na Standard nu ook Anderlecht kunnen kloppen? En over KV Mechelen met 28 punten naar de dertiende plaats springen? Straf en het betere stuntwerk alvast van Bernd Storck die dat eerder ook al deed in Moeskroen en bij Cercle. Toen hij Kortrijk in november overnam stonden ze zeven punten achter op een veilige plaats, mits winst tegen Anderlecht al zes voor. Te mooi echter om waar te zijn. Na de 10 op 12 was Anderlecht weer aan het flirten met de achtste plaats en kon het weer over Cercle wippen maar dat kon het zo wel vergeten.

Winnen lukte dan ook niet meer maar gelijkspelen wel en dat kon enkel omdat men bij Kortrijk achterin aan het klungelen sloeg. Zelden gezien op dit niveau. D’Haene speelde keurig terug op Vandenberghe, de keeper verslikte zich in de bal en Murillo strafte de megablunder af. Kortrijk twee kostbare punten kwijt, Anderlecht er alsnog eentje bij. Of het daarmee opschiet zal later nog moeten blijken als STVV in actie is gekomen tegen Westerlo. Voorlopig komt Anderlecht dus op een gedeelde negende plaats.