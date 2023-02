Comité I beveelt onderzoek naar controle op buitenlandse inmenging aan

Het Comité I raadt ons land aan om te onderzoeken of we voldoende middelen hebben om buitenlandse inmenging op te sporen.

Het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten, heeft in december een onderzoek aanbevolen om na te gaan of België over voldoende middelen beschikt om inmenging van buitenlandse mogendheden in financiering van partijen, instellingen of politici op te sporen. Het gaat dan zowel om wettelijke als om operationele middelen.

Het rapport werd op 23 december overgemaakt aan de Kamer, naar aanleiding van een Amerikaans rapport van 13 september. Dat ging na hoe Rusland politieke partijen heeft gefinancierd sinds 2014. Bronnen die door het persagentschap AFP werden geciteerd, wezen Brussel toen aan als een draaischijf.

Volgens het Comité I wees het Amerikaanse rapport niet in het bijzonder in de richting van Brussel of België. De Staatsveiligheid beschikt ook niet over info dat Belgische politieke formaties structureel financiering uit het buitenland zouden ontvangen. Ook een onderzoek naar de verkiezingen van 2019 wees geen buitenlandse inmenging aan. Volgens het Amerikaanse rapport viseert Rusland wel al lang de Belgische politieke milieus, net als de publieke opinie en bepaalde media. Dat zou onder meer door desinformatie en manipulatie van informatie gebeuren.

Rusland zou zich in het bijzonder richten op de extreme partijen. Partijen en mensen die de liberale wereldorde in vraag stellen zouden worden beschouwd als “ideologische bondgenoten van de Russische inlichtingendiensten”. Scepsis over de NAVO en weerstand tegen migratie zouden belangrijke karakteristieken zijn. Specifieke partijen worden evenwel niet genoemd.