Vlaamse politieke crisis bracht coalitie geen centimeter dichter bij elkaar: wantrouwen blijft zeer groot

Sabotage Sammy. N-VA-minister Zuhal Demir lanceerde zaterdag op Twitter een nieuwe bijnaam voor CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. Dat hij in een interview met onze krant verklaarde dat de landbouw moet wijken “voor enkele bomen en een speciale vleermuis”, schoot niet alleen bij Demir in het verkeerde keelgat. Ook de liberalen vinden dat Mahdi er een karikatuur van maakt. Maar of de N-VA’ster er goed aan deed om nog eens Zuhalleke uit haar hoed te toveren? Ook bij sommige Vlaams-nationalisten gingen de wenkbrauwen omhoog. “Twitter zorgt misschien niet voor uitstoot, maar het helpt een akkoord ook niet dichterbij”, vertolkte viceminister-president Bart Somers (Open VLD) het ongenoegen binnen de meerderheid. Bij CD&V viel het woord trumpiaans te horen.

Omscholing voor ‘rode bedrijven’

Maar Demir vertolkte wel de frustratie die bij N-VA en sommige liberalen leeft. Hoewel officieel wel wordt gezegd dat er niet veel wordt afgeweken van het akkoord dat de Vlaamse regering vorig jaar afsloot, stonden in het compromisvoorstel dat Jan Jambon vrijdag op tafel legde toch al vrij veel toegevingen. Terwijl de landbouw veel meer uitstoot dan de industrie, wordt aan dé grote eis van CD&V – dat de twee gelijk worden behandeld – al grotendeels tegemoetgekomen. Krijgt de industrie geen vergunning wanneer de stikstofimpact op de natuur meer dan 1 procent bedraagt, dan is dat voor de landbouw 0,8 procent, en kan dat op termijn nog naar die 1 procent evolueren. Rode bedrijven, die te vervuilend zijn en dus moeten sluiten, zouden zich toch nog kunnen omscholen en daarvoor zelfs subsidies van de overheid krijgen.

Dat CD&V vrijdag toch het been stijf hield, deed Jambon en co. steigeren. Mocht de koning in Vlaanderen iets te zeggen hebben en de Vlaamse regering kunnen vallen, dan zou hij naar het Paleis zijn getrokken, stelde Jambon zelf. Maar hij riep de partijvoorzitters samen. Omdat hij het gevoel had dat Mahdi en zijn partij gewoon niet meer meewilden. En ook na de politieke poeha met de voorzitters blijft dat gevoel bij N-VA nog altijd bestaan. “Er zit echt niet veel rek meer op”, valt daar te horen.

Afkoeling

Komende week moet voor afkoeling zorgen, maar CD&V laat zich niet opjagen. Beter een grondig dan een snel akkoord, klinkt het. Landbouwminister Jo Brouns benadrukte ook dat de normen in sommige delen van Vlaanderen zo laag liggen dat de lat zelfs niet wordt gehaald wanneer alle boeren er weg zijn.

Hoe dan ook is kans klein dat ook de week na de krokusvakantie al witte rook uit de schouw komt. De spanningen zijn te groot en peilingen die op komst zijn, gooien ook roet in het eten. Voor het eerst sinds lang leeft bij CD&V het gevoel dat ze met een dossier een goudader hebben aangeboord. Of dat ook zo is, zal uit de eerstvolgende peiling moeten blijken. Maar daarvóór een akkoord afsluiten, dat lijkt uitgesloten. Als het ooit al lukt.